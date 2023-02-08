В Лондоне выразили готовность организовать подготовку украинских военных летчиков

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания будет готова, если это потребуется Киеву, начать подготовку украинских военных летчиков, сообщает в среду Даунинг-стрит.

"Премьер-министр предложит расширить британскую программу подготовки украинских военных. В частности, речь идет о начале подготовок пилотов истребителей", - отмечается в заявлении канцелярии британского премьера Риши Сунака.

"Такая подготовка приведет к тому, что пилоты в будущем будут способны летать на высокотехнологичных истребителях, соответствующих натовским стандартам", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак "предложит немедленно начать программу по подготовке морских пехотинцев".