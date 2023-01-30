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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Великобритания планирует поставить на Украину танки Challenger 2 "до лета"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Великобритании заявили, что собираются передать танки Challenger 2 Украине до лета; ранее речь шла о конце марта, сообщает в понедельник The Guardian.

"Это произойдет до лета или в мае, скорее всего", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Далее он предположил, что танки, может быть, удастся передать Киеву в апреле - "ближе к Пасхе".

Уоллес отметил, что из-за соображений безопасности не может озвучить график обучения украинских военных обращению с танками.

The Guardian не уточняет, идет ли речь о передаче до лета всех 14 танков или же - только о поставке первых из них.

Ранее британские власти заявляли о намерении осуществить поставки Украине танков Challenger 2 до конца марта.

В январе стало известно, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут 14 танков Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Масса - 62,5 т, считается одним из наиболее тяжелых западных танков. В 2008 и 2014 года проводились модернизации танков, последняя из них предполагает продление службы Challenger 2 до 2035 года. Всего британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

Challenger 2 Великобритания Украина
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