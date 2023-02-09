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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Белорусские пограничники заявили о сбитом украинском беспилотнике

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пинские пограничники 8 февраля у госграницы в Столинском районе перехватили украинский беспилотник, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии (ГПК).

"Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника", - говорится в сообщении.

Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии, утверждают белорусские пограничники.

По факту идет проверка.

В ГПК напомнили, что аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября 2022 года.

Белоруссия Украина Госпогранкомитет
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