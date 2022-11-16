Белорусские пограничники заявили о сбитом украинском дроне-разведчике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о беспилотнике, сбитом в среду на границе с Украиной и назвал это "украинской провокацией".

"Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, "квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси".

"Аналогичный случай произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе", - добавили в ведомстве.