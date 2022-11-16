Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Белорусские пограничники заявили о сбитом украинском дроне-разведчике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о беспилотнике, сбитом в среду на границе с Украиной и назвал это "украинской провокацией".

Военная операция на Украине

"Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, "квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси".

"Аналогичный случай произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе", - добавили в ведомстве.

Белоруссия Госпогранкомитет Пинск Украина Кобринский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

Президент Польши заявил, что у ракеты в Пшеводуве взорвалось топливо, а не боевая часть

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по системе военного управления Украины и связанным объектам энергетики

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Турецкие отели на следующее лето поднимут цены на 30-50%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });