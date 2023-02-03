Председатель Евросовета оценил усилия Украины на пути в ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украина проделала большую работу, стремясь приблизиться к вступлению в Евросоюз, констатировал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Видны большие усилия", - сказал он, но напомнил, что существует фиксированная процедура приема новых стран в ЕС.

Так, он подчеркнул, что до конца года лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение о том, каковые должны быть следующие шаги в отношении заявки Украины. "

Решение должно приниматься единогласно. Так работает наша система", - сказал Мишель.

До сих пор в вопросах, связанных с Украиной, странам ЕС удавалось находить компромиссы друг с другом, отметил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя, почему нельзя предугадать, когда Украина может присоединиться к Евросоюзу, констатировала, что при рассмотрении заявок стран "не существует четкого графика".

По итогам саммита стороны приняли совместное заявление, в котором отражены основные обсуждавшиеся в ходе встречи вопросы, в том числе: военная, финансовая и гуманитарная помощь, реформы, так называемый "мирный план Зеленского" из 10 пунктов, восстановление страны.

"ЕС напомнил о своей приверженности оказанию вместе с партнерами поддержки быстрому восстановлению и реконструкции Украины, включая восстановление социальной инфраструктуры и помощь в разминировании, а также оказание поддержки в медицинской и психологической реабилитации и реинтеграции в активную социальную жизнь", - говорится в опубликованном Европейским советом документе.

В нем также сообщается, что ЕС в этом контексте "подтвердил свое намерение играть ведущую роль, в частности, посредством инклюзивной межведомственной координационной платформы доноров, согласованной между Украиной, группой G7, международными финансовыми институтами и другими ключевыми партнерами".

"ЕС и Украина подчеркнули, что помощь, восстановление, реформы и европейский путь страны дополняют друг друга, подкрепляя усилия Украины по модернизации и приведению в соответствие со стандартами ЕС", - отмечается в совместном заявлении сторон.

Евросовет 23 июня 2022 года предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Тогда же такой же статус получила Молдавия.