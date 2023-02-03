Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Председатель Евросовета оценил усилия Украины на пути в ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украина проделала большую работу, стремясь приблизиться к вступлению в Евросоюз, констатировал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Видны большие усилия", - сказал он, но напомнил, что существует фиксированная процедура приема новых стран в ЕС.

Так, он подчеркнул, что до конца года лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение о том, каковые должны быть следующие шаги в отношении заявки Украины. "

Решение должно приниматься единогласно. Так работает наша система", - сказал Мишель.

До сих пор в вопросах, связанных с Украиной, странам ЕС удавалось находить компромиссы друг с другом, отметил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объясняя, почему нельзя предугадать, когда Украина может присоединиться к Евросоюзу, констатировала, что при рассмотрении заявок стран "не существует четкого графика".

По итогам саммита стороны приняли совместное заявление, в котором отражены основные обсуждавшиеся в ходе встречи вопросы, в том числе: военная, финансовая и гуманитарная помощь, реформы, так называемый "мирный план Зеленского" из 10 пунктов, восстановление страны.

"ЕС напомнил о своей приверженности оказанию вместе с партнерами поддержки быстрому восстановлению и реконструкции Украины, включая восстановление социальной инфраструктуры и помощь в разминировании, а также оказание поддержки в медицинской и психологической реабилитации и реинтеграции в активную социальную жизнь", - говорится в опубликованном Европейским советом документе.

В нем также сообщается, что ЕС в этом контексте "подтвердил свое намерение играть ведущую роль, в частности, посредством инклюзивной межведомственной координационной платформы доноров, согласованной между Украиной, группой G7, международными финансовыми институтами и другими ключевыми партнерами".

"ЕС и Украина подчеркнули, что помощь, восстановление, реформы и европейский путь страны дополняют друг друга, подкрепляя усилия Украины по модернизации и приведению в соответствие со стандартами ЕС", - отмечается в совместном заявлении сторон.

Евросовет 23 июня 2022 года предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Тогда же такой же статус получила Молдавия.

Евросовет Евросоюз Еврокомиссия Украина Шарль Мишель Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении экс-президента Молдавии Додона

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро
Умершие знаменитости

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан

Рост числа рабочих мест в США в январе почти в три раза превзошел прогноз

Рост числа рабочих мест в США в январе почти в три раза превзошел прогноз

Берлин одобрил передачу Украине танков Leopard 1

Bloomberg предупредил о сложностях с замещением российских нефтепродуктов в Европе

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

Пекин заявил, что следит за развитием ситуации вокруг замеченного над США аэростата

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

TotalEnergies начала выводить сотрудников из Ирака после неудачных переговоров

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Власти Грузии высказались за восстановление РФ прямого авиасообщения с республикой

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });