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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен продолжать оказывать существенную военную поддержку Украине.

"Украина нуждается в оружии, в большем количестве тяжелой бронетехники. Должна быть учтена необходимость в танках, в самолетах и оборонительных системах дальнего радиуса действия. Нет времени на самоуспокоенность", - сказала глава ЕП, выступая в четверг вечером перед лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе.

По ее мнению, это поможет "достичь мира" в украинском конфликте.

Она также обратила внимание участников европейской встречи в верхах на перспективу вступления Украины в Европейский союз.

"Место Украины в Европейском союзе. Мы должны быть готовы сдержать свое слово. Украина добилась значительных успехов в темпах своих реформ. Я надеюсь, что переговоры о присоединении могут начаться как можно скорее при условии, что Украина выполнит все необходимые критерии", - отметила Метсола.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе дала положительную оценку усилиям Украины в процессе подготовки к вступлению в ЕС, однако в очередной раз напомнила, что эта цель связана с выполнением поставленных Киеву условий и сроков приема в Евросоюз пока назвать нельзя.

Со своей стороны, участвовавший в пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина "быстро показала свои способности реализовывать чрезвычайно важные реформы и добиваться в этом успеха". При этом он сообщил, что после доклада Европейской комиссии Евросовет до конца года примет решение о дальнейших этапах этой работы.

Евросоюз Украина Роберта Метсола
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