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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Болгария обсуждает передачу Украине МиГ-29 при условии получения новых самолетов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых летательных аппаратов, сообщает EFE.

В министерстве подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.

Агентство напоминает, что сейчас у Болгарии есть 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.

О контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине стало известно из попавших в свободный доступ в соцсетях секретных документов Пентагона.

EFE подчеркивает, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленных у США, прибудет только в 2025 году.

Президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство страны больше не будет поставлять Украине вооружение. На данный момент, в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.

В стране 2 апреля прошли выборы - пятые по счету менее, чем за два года - и новое правительство еще не сформировано, поскольку партии не могут прийти к компромиссу и договориться о коалиции.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Болгария МиГ-29 Минобороны Украина Румен Радев
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