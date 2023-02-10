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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Посол РФ в США опроверг утверждения о том, что Россия не борется с киберпреступностью

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на вопрос СМИ о введенных 9 февраля Минфином США санкциях в отношении членов якобы базирующейся в России группировки киберпреступников Trickbot и утверждениях, что Россия является тихой гаванью для хакеров, подчеркнул: высказывания американской стороны - не соответствуют действительности и являются безответственными.

"Россия всегда подчеркивала, что победить цифровой криминал возможно лишь сообща. Проведенная нашими спецслужбами по запросу США в январе 2022 года операция по нейтрализации членов крупной хакерской группировки продемонстрировала готовность российской стороны взаимодействовать с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности. Однако Вашингтон "заморозил" профильный диалог в формате "Кремль-Белый дом". Навязываться мы точно не будем. Утверждения же Минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников - лживы и безответственны", - заявил посол, высказывания которого опубликованы в телеграм-канале посольства России в США.

Антонов отметил, что в 2022 году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, были отражены порядка 50 тысяч хакерских нападений. При этом большинство из них осуществлялось с территории США.

Россия США Анатолий Антонов
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