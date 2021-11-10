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Путин призвал МВД совершенствовать методы борьбы с киберпреступностью и экстремизмом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

В своем обращении, которое транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК), глава государства поблагодарил сотрудников МВД за качественное обеспечение правопорядка на сентябрьских выборах и за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью. Особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков", - подчеркнул Путин.

По его словам, "системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах, и, конечно, на предупреждение правонарушений". "Прежде всего, среди молодежи и несовершеннолетних", - уточнил президент РФ.

Он отметил, что смысл работы сотрудников органов внутренних дел - "охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом".

Россия Владимир Путин МВД РФ

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