РФ передала в ООН свой вариант конвенции по борьбе с киберпреступностью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора РФ Петром Городовым, официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что документ был передан на встрече с и.о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом.

Также копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

В Генпрокуратуре уточнили, что данный межправительственный комитет был создан в декабре 2019 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 74/247.

"Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Тем самым, отмечают в Генпрокуратуре, РФ "предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учетом позиций государств всего мира".

Как отмечается в сообщении, "в связи с взрывным ростом киберпреступности во всем мире Генпрокурор России Игорь Краснов в прошлом году создал межведомственную рабочую группу по противодействию информационной преступности, включающую представителей Генпрокуратуры, МИД России и других заинтересованных министерств и ведомств".

Одной из главных задач, поставленных перед экспертами этой группы, стала разработка проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.

Проект конвенции "учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе, криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.)".

Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов, пояснили в Генпрокуратуре.