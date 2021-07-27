Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

РФ передала в ООН свой вариант конвенции по борьбе с киберпреступностью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора РФ Петром Городовым, официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что документ был передан на встрече с и.о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом.

Также копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

В Генпрокуратуре уточнили, что данный межправительственный комитет был создан в декабре 2019 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 74/247.

"Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Тем самым, отмечают в Генпрокуратуре, РФ "предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учетом позиций государств всего мира".

Как отмечается в сообщении, "в связи с взрывным ростом киберпреступности во всем мире Генпрокурор России Игорь Краснов в прошлом году создал межведомственную рабочую группу по противодействию информационной преступности, включающую представителей Генпрокуратуры, МИД России и других заинтересованных министерств и ведомств".

Одной из главных задач, поставленных перед экспертами этой группы, стала разработка проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.

Проект конвенции "учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе, криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.)".

Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов, пояснили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ ООН

Новости

При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди

При взрыве на химическом предприятии в Германии пострадали люди
Пандемия коронавируса

ВОЗ исключила "российский" штамм COVID-19 из списка для отслеживания

В Германии на химическом предприятии произошел взрыв

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по COVID

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 194,7 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Китай обвинил США в попытках подавить его развитие

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');