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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Китай предупредил США о последствиях инцидента с аэростатом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Пекин оставляет за собой право на ответные действия, если США будут использовать инцидент с китайским аэростатом в ущерб интересам и достоинству Китая, говорится в представлении МИД КНР посольству США в Китае. Представление дипмиссии передал замминистра иностранных дел Се Фэн.

США сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, был разведывательным. В Пекине отрицали связь аэростата с военными.

"Действия американской стороны серьезно повлияли и нанесли ущерб усилиям и процессу обеих сторон по стабилизации китайско-американских отношений, - говорится в представлении. - Китай решительно выступает против этого и решительно протестует против этого и настоятельно призывает американскую сторону не предпринимать дальнейших действий, наносящих ущерб интересам Китая, и не нагнетать или расширять напряженность".

Китайский МИД предупредил, что правительство страны "будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний, решительно защищать интересы и достоинство Китая и оставляет за собой право принимать дальнейшие необходимые ответные меры".

Се Фэн отметил, что появление аэростата над территорией США вызвано форс-мажорными обстоятельствами, о чем Пекин информировал Вашингтон. Тем не менее, "американская сторона пропустила это мимо ушей и пошла на применении чрезмерной силы против гражданского аэростата". Это явилось "нарушением духа международного права и международной практики".

Ранее Пекин заявил Вашингтону официальный протест по поводу сбитого аэростата.

Американские военные на прошлой неделе заявили, что с 28 января следят за аэростатом, который пролетел сначала над Аляской и западом Канады, а затем пролетел над США с северо-запада на юго-восток. 4 февраля президент Джо Байден объявил, что аэростат над морем сбили американские истребители. Сейчас военные собирают обломки сбитого аппарата рядом с побережьем Южной Каролины.

Китай США Пентагон Се Фэн МИД
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