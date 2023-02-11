Во Франции в субботу пройдут сотни манифестаций против пенсионной реформы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Четвертый день массовых протестов против пенсионной реформы проводится профсоюзами Франции в субботу.

Сотни манифестаций пройдут по всей стране, сообщают французские СМИ.

После некоторого снижения количества участников протестных акций в минувший вторник по сравнению с двумя первыми "днями мобилизации" профсоюзы надеются в этот раз вывести на улицы большее количество протестующих с учетом тех граждан, кто не имел возможности участвовать в манифестациях в будний день.

В правоохранительных органах ожидают по стране от 600 тыс. до 800 тыс. манифестантов, в том числе в Париже - от 90 тыс. до 120 тыс., пишут СМИ.

7 февраля в акциях против пенсионной реформы, по данным французского МВД, приняли участие 757 тыс. человек. Крупнейшее профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) - заявила о 2 млн манифестантов. Также по оценке ВКТ, в Париже во вторник на улицы вышли 400 тыс. манифестантов. Полиция заявляет, что их было 57 тыс.

В предыдущий день протестов 31 января число манифестантов составило 1,27 млн человек, по оценке полиции, и 2,8 млн - по данным профсоюзов.

Следующие массовые акции протеста запланированы на 16 февраля.

Как сообщалось, 10 января премьер Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

6 февраля в Национальном собрании Франции началось рассмотрение правительственного проекта пенсионной реформы.