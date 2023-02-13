Берлин высказался в поддержку одновременного вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии и Швеции в НАТО только укрепит альянс, Германия поддерживает одновременное вхождение этих стран в организацию, заявила на пресс-конференции в Хельсинки министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Финляндия и Швеция соответствуют критериям НАТО и было бы разумно и правильно, если бы обе страны одновременно вступили в НАТО. Сотрудничество по линии НАТО будет только укреплено присоединением еще двух стран", - сказала она.

По ее словам, события на Украине привели к кардинальным изменениям и в Германии.

"Германия начала понимать, что и она уязвима, начала укреплять свои вооруженные силы и оказывать военную помощь воюющей Украине. Кроме того, для решения возможных кризисных ситуаций начала активно развиваться важнейшая инфраструктура, например, продовольственное снабжение", - сказала Бербок.

Она выразила надежду на то, что Совет государств Балтийского моря также активизируется в решении вопросов безопасности.

Бербок отметила, что неподалеку от города Мюнстер началась подготовка украинских танковых экипажей для танков Leopard и добавила, что вопрос о поставке Украине истребителей правительство ФРГ не обсуждало.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна пока не приняла решение о возможности отправки в Украину танков Leopard. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться.

Как сообщил МИД Финляндии, Бербок в Хельсинки также встретится с президентом Саули Ниинистё. Главные темы переговоров в Финляндии - текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, ситуация на Украине и членство Финляндии в НАТО, а также тематика климата и безопасности, двусторонние вопросы.

Во вторник глава МИД Германии посетит Швецию.