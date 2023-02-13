Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Берлин высказался в поддержку одновременного вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии и Швеции в НАТО только укрепит альянс, Германия поддерживает одновременное вхождение этих стран в организацию, заявила на пресс-конференции в Хельсинки министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Военная операция на Украине

"Финляндия и Швеция соответствуют критериям НАТО и было бы разумно и правильно, если бы обе страны одновременно вступили в НАТО. Сотрудничество по линии НАТО будет только укреплено присоединением еще двух стран", - сказала она.

По ее словам, события на Украине привели к кардинальным изменениям и в Германии.

"Германия начала понимать, что и она уязвима, начала укреплять свои вооруженные силы и оказывать военную помощь воюющей Украине. Кроме того, для решения возможных кризисных ситуаций начала активно развиваться важнейшая инфраструктура, например, продовольственное снабжение", - сказала Бербок.

Она выразила надежду на то, что Совет государств Балтийского моря также активизируется в решении вопросов безопасности.

Бербок отметила, что неподалеку от города Мюнстер началась подготовка украинских танковых экипажей для танков Leopard и добавила, что вопрос о поставке Украине истребителей правительство ФРГ не обсуждало.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что его страна пока не приняла решение о возможности отправки в Украину танков Leopard. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться.

Как сообщил МИД Финляндии, Бербок в Хельсинки также встретится с президентом Саули Ниинистё. Главные темы переговоров в Финляндии - текущие вопросы внешней политики и политики безопасности, ситуация на Украине и членство Финляндии в НАТО, а также тематика климата и безопасности, двусторонние вопросы.

Во вторник глава МИД Германии посетит Швецию.

НАТО Германия МИД Анналена Бербок Финляндия Швеция Украина Leopard Мюнстер Пекка Хаависто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента

Блинкен не исключил переговоры с представителем Пекина на Мюнхенской конференции

Блинкен не исключил переговоры с представителем Пекина на Мюнхенской конференции

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

США опровергли заявления Пекина об отправке аэростатов в воздушное пространство КНР

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });