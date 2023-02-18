Столтенберг выразил надежду на вступление Финляндии и Швеции в НАТО к июлю

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на завершение процесса вступления Финляндии и Швеции в альянс к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Надеюсь, что у нас будут две новых страны-члена к саммиту в Вильнюсе", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта встреча в верхах запланирована на 11-12 июля.

Комментируя международную обстановку, Столтенберг отметил, что "настало время укреплять наш альянс и расширять его".

В настоящее время вступление Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны: Венгрия и Турция. В Будапеште обещают вскоре решить этот вопрос, а в Анкаре увязывают ратификацию с рядом условий, которые обе скандинавские страны должны выполнить.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.