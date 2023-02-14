Использованием замороженных активов для восстановления Украины займется спецгруппа

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза учредит специальную рабочую группу по вопросу использования замороженных в ЕС активов для восстановления Украины.

В опубликованном проекте повестки заседания Coreper на 15 февраля появился новый пункт: "Специальная рабочая группа по использованию замороженных и обездвиженных активов для поддержки восстановления Украины: учреждение и мандат. Утверждение".

Как следует из повестки, это группа будет утверждена без обсуждения.

При этом в документе не уточняется принадлежность авуаров, о которых идет речь.

В последнее время руководители институтов ЕС неоднократно выступали с заявлениями, что речь идет о замороженных в Европейском союзе российских активах. Накануне внеочередного саммита ЕС 9 февраля высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что лидеры Евросоюза в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров. Но речь идет, объяснил он, не об их конфискации.

"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - объяснил он.

"Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", - уточнил он, отметив, что данные средства в сумме, определяемой примерно в 300 млрд евро, распределены в разных финансовых структурах.

Он подтвердил, что эти деньги не могут быть израсходованы безвозвратно. "Что можно сделать - это использовать их. Получить прибыль от 300 млрд евро и использовать эти средства для восстановления. (...) Такова теория. Но это должно быть сделано конкретно. Сначала нужно выявить эти средства, получить к ним доступ, определить механизм (использования)", - заявил представитель ЕС.