ЕС создает рабочую группу по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС в среду одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины, сообщили в председательстве Швеции в Совете ЕС.

Об этом говорится в заявлении шведского председательства в твиттере.

Целью рабочей группы будет определить способы использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС.

"Эта деятельность включает подготовительную работу по юридическому, финансовому, экономическому и политическому анализу возможностей такого использования активов - в тесном сотрудничестве с международными партнерами", - подчеркивается в сообщении.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что лидеры Евросоюза в рамках обсуждения помощи Украине планировали продвинуться по вопросу использования замороженных российских авуаров. Но речь идет, объяснил он, не о их конфискации.

"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", - сказал функционер ЕС.

"Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", - уточнил он, отметив, что данные средства в сумме, определяемой примерно в 300 млрд евро, распределены в разных финансовых структурах.

Он подтвердил, что эти деньги не могут быть израсходованы безвозвратно. "Что можно сделать - это использовать их. Получить прибыль от 300 млрд евро и использовать эти средства для восстановления. (...) Такова теория. Но это должно быть сделано конкретно. Сначала нужно выявить эти средства, получить к ним доступ, определить механизм (использования)", - заявил представитель ЕС.