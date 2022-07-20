TF1 узнал о планах ЕС разрешить разморозку части активов семи банков РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможность снять часть санкций с семи российских банков для обеспечения торговли продовольствием и удобрениями, сообщил французский телеканал TF1.

По его сведениям, это коснется банков ВТБ, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банков "ФК Открытие" и "Россия".

"Компетентные власти государства-члена могут разрешить разблокирование некоторых замороженных фондов или экономических ресурсов, принадлежащих банкам, (...) после того, как установят, что эти фонды или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения", - цитирует TF1 оказавшееся в его распоряжении предложение Еврокомиссии.

Предполагается, что в среду это предложение согласует Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, который, как ожидается, должен дать "зеленый свет" пакету дополнительных санкций против России, но также одобрить "усовершенствование применения" ряда принятых ранее мер.

Если Coreper одобрит предложение ЕК, то уже 20 июля оно будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза сообщает телеканал. Журналисты считает, что на ЕС давят африканские партнеры, которые до 24 февраля импортировали более половины потребляемой пшеницы из России и Украины.