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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон
Моряки ВМС США вылавливают обломки аэростата
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Военным США потребовалось две попытки, чтобы сбить аэростат в небе над озером Гурон в минувшее воскресенье, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Да, первая ракета пролетела мимо", - сказал Милли на брифинге во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что запущенная, чтобы сбить аэростат, ракета "безопасно" приземлилась в озеро.

"Вторым ударом он был сбит", - добавил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

"Мы были очень, очень осторожными, чтобы все наши удары были действительно безопасными", - сказал он.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.

В последние дни над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: ранее два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. В воскресенье воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.

Пентагон США
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