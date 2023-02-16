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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

США разработают план действий на случай обнаружения новых неопознанных объектов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон разработает план действий на случай обнаружения в небе над США неопознанных воздушных объектов - если они будут представлять угрозу для населения, их собьют, заявил американский президент Джо Байден в четверг.

"Будьте уверены: если какой-либо объект будет представлять угрозу для безопасности американского народа, я собью его", - заявил Байден.

Президент отметил, что дал своей команде указание составить более четкий план действий при обнаружении неопознанных объектов в небе. Новый подход, по его словам, позволит быстро определить, насколько они опасны для США, а затем - оперативно принять решение о дальнейших действиях.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Он появился в американском воздушном пространстве, так как сбился с курса, пояснили в ведомстве.

В дальнейшем над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом. В воскресенье воздушную цель сбили над озером Гурон на канадско-американской границе. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.

США Джо Байден
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