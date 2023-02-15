NORAD сообщило о сопровождении самолетов РФ около Аляски

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) сообщило о сопровождении 13 февраля четырех военных самолетов РФ вблизи Аляски.

"NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело сопровождение четырех российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски 13 февраля", - говорится в сообщении.

По данным NORAD, речь шла о российских Ту-95МС и сопровождавших их истребителях.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады" - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что "данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации".

Во вторник Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.