NORAD сообщило о втором за последние дни сопровождении самолетов РФ около Аляски

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) сообщило о сопровождении 14 февраля военных самолетов РФ вблизи Аляски.

"NORAD обнаружило, отследило, идентифицировало и провело сопровождение четырех российских самолетов, приближавшихся к опознавательной зоне ПВО Аляски 14 февраля. Это второй случай сопровождения российских самолетов за два дня", - говорится в сообщении.

По данным NORAD, речь шла о российских Ту-95МС и сопровождавших их истребителях СУ-30 и СУ-35.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады" - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации".

14 февраля Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее NORAD проинформировало о сопровождении 13 февраля четырех российских военных самолетов вблизи Аляски.