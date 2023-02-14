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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Минобороны РФ сообщило о плановом патрулировании двумя "стратегами" Берингова моря

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря", - говорится в сообщении министерства.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Общая продолжительность полета составила более семи часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - отмечается в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили военные.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ во вторник опубликовало видео вылета Ту-95МС в темное время суток с заснеженного аэродрома, кадры полета, работу экипажа, возвращение самолетов на аэродром.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

По официальным данным, Ту-95МС предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолет способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн.

Минобороны РФ Берингово море
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