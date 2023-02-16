Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, сообщил белорусский Госпогранкомитет в четверг.

"По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

"Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны", - подчеркнули в белорусском пограничном ведомстве.

Сотрудничество между погранслужбами Белоруссии и Литвы осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

Ранее литовская таможня сообщила о закрытии с четверга одного из двух железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией.