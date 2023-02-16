Лукашенко пообещал ответить Польше и Литве, закрывшим пункты пропуска на границе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия ответит на закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска для транспорта, заявил журналистам в Минске белорусский президент Александр Лукашенко.

"Пока с экономической точки зрения они (Польша и Литва - ИФ) постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. (...) Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - сказал он.

"Мы вынуждены отвечать. Пока симметрично, адекватно. Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, мы примем. Они на столе. Но мы этого не хотим. Мы хотим дружить с поляками, литовцами, как это было всегда", - добавил президент.

Госпогранкомитет Белоруссии 15 февраля сообщил, что Литва с 16 февраля в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Польша 10 февраля запретила проезд автотранспорта через пункт Бобровники-Берестовица на границе с Белоруссией. После закрытия этого КПП функционируют два - для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь).

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на белорусско-литовской границе действуют 6 пунктов пропуска для автотранспорта. Ведомство сообщило о росте очередей из машин на выездах в страны Евросоюза.