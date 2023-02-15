Литва закрыла один из двух железнодорожных КПП на границе с Белоруссией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Литовская таможня сообщает о закрытии с четверга одного из двух железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией.

"Движение грузовых поездов, прибывающих в Литву из Беларуси (через пропускной пункт Стасилос (Бенякони на белорусской стороне) - ИФ), приостановлено с 16 февраля в связи с профилактикой контрабанды", - говорится в сообщении на сайте таможни Литвы.

Там добавили, что железнодорожные грузовые перевозки с указанной даты "будут организованы только через железнодорожный пограничный контрольно-пропускной пункт Кяна (Гудогай на белорусской стороне - ИФ)".

В литовской таможне уточнили, что оформление в Стасилос будет возобновлено в конце 2024 года, после установки стационарной системы рентгеновского контроля.

"Эти меры принимаются в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы", - подчеркнули в литовском ведомстве.

Там также отметили, что с момента установки такой системы в Кяне в 2022 году "контрабандисты стали избегать провоза нелегальных товаров через этот пункт".