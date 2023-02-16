Лукашенко предупредил об увеличении численность армии в случае войны до 0,5 млн человек

Сейчас он мобилизацию не планирует, но готовится к войне на случай агрессии извне

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В случае войны белорусская армия увеличится с нынешних 75 тысяч человек до полумиллиона, сообщил иностранным журналистам президент республики Александр Лукашенко. О этом сообщает "БелТА".

"В Беларуси только в условиях мирного времени 75 тысяч в армии. Но в несколько этапов при необходимости в условиях войны можно нарастить ее численность до полумиллиона, - сказал он. - Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире".

Вместе с тем президент выразил уверенность, что Запад и Украина пока не готовы к миру. "Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война", - заявил он.

"Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять, - сказал также Лукашенко. - Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны".

На этой же встрече он сказал, что Белоруссия вступит в конфликт с Украиной, только если на ее территорию будет совершено нападение.

Кроме того, он высказал мнение, что Украина сейчас находится в максимально выгодных условиях, чтобы начинать мирные переговоры.