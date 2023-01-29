В летно-тактическом учении Белоруссии и РФ задействовали гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" задействован в совместном летно-тактическом учении Вооруженных сил Белоруссии и России, сообщает белорусское Минобороны в воскресенье.

"Для работы по выявленным наземным целям в воздух поднимается МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", который может поражать объекты на дальности до 2 тыс. км", - говорится в сообщении телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

Как подчеркнули в ведомстве, "для боевой части массой 500 кг неуязвимых целей практически не существует".

Совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил), стартовало 16 января.

Учение проходит на белорусской территории, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.

Целью учения было заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. В его ходе отрабатывается ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства над границей, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых.