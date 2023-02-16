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Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия не будет включать в новый санкционный пакет ограничения против российской атомной отрасли и ее представителей, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Венгрия долгое время выступала против санкций в отношении российской атомной отрасли и была готова применить право вето. В результате ЕС отказался от этой идеи. Затем в Брюсселе рассматривали возможность введения санкций против отдельных представителей "Росатома" и ряда других компаний, но, в конечном счете, было принято решение не делать и этого.

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Опасения относительно санкций против атомной отрасли были не только у Будапешта. Так, ранее на этой неделе представители правительства Франции также указали на необходимость действовать с осторожностью в вопросе санкций против российской атомной отрасли, поскольку "многие АЭС используют российское ядерное топливо".

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Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, включая Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлица в других странах, связанные с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума. Также Брюссель хочет запретить работу граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих важнейшую инфраструктуру, например, электросети, а также в компаниях-поставщиках газа.

Кроме того, экспортные ограничения могут коснуться поставок из ЕС в РФ грузовиков и других тяжелых транспортных средств, строительной техники и прочих машин, используемых в строительном секторе. Также власти ЕС планируют дополнительные запреты на экспорт в России электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия.

Также в Брюсселе планируют внести в черные списки судоходную компанию, базирующуюся в Дубае, которую подозревают в помощи России в обходе действующих санкций. Но источники уточнили, что в ходе дискуссий со стороны средиземноморских стран поступали возражения против этой меры.

Евросоюз ЕС
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