Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против РФ из-за разногласий по каучуку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС не смогли прийти к соглашению по 10-му пакету санкций в отношении России из-за расхождений по вопросу о запрете на поставки синтетического каучука, сообщает в четверг Politico.

"Постпреды ЕС не достигли соглашения по поводу следующего пакета санкций. Одним из спорных вопросов стал синтетический каучук, который, согласно проекту Европейской комиссии, должен попасть под санкции", - пишет Politico.

В ЕС ранее сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что он будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Она оценила этот пакет в 11 млрд евро.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ереван передал Баку окончательный вариант соглашения о мире

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Что случилось этой ночью: четверг, 16 февраля

США запланировали увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд

Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в США

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });