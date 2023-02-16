В ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против РФ из-за разногласий по каучуку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС не смогли прийти к соглашению по 10-му пакету санкций в отношении России из-за расхождений по вопросу о запрете на поставки синтетического каучука, сообщает в четверг Politico.

"Постпреды ЕС не достигли соглашения по поводу следующего пакета санкций. Одним из спорных вопросов стал синтетический каучук, который, согласно проекту Европейской комиссии, должен попасть под санкции", - пишет Politico.

В ЕС ранее сообщали, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что он будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Она оценила этот пакет в 11 млрд евро.