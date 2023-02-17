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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Помощь Украине и 10-й пакет антироссийских санкций главы МИД стран ЕС обсудят 20 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ключевым вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 февраля в Брюсселе будет Россия в связи с годовщиной начала военной операции на Украине, главы МИД стран союза обсудят помощь Киеву и санкции в отношении РФ, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

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"Речь будет идти о разных формах помощи, которую союз может оказать Украине. Мы также поговорим о завершении работы над десятым пакетом санкций. Мы надеемся, что она будет завершена к 24 февраля", - сказал он представителям СМИ в пятницу, знакомя их на условии анонимности с повесткой заседания Совета ЕС.

Он уточнил, что в понедельник санкции еще не будут утверждены, "дискуссии продолжаются". По его словам, в Брюсселе намерены объявить о санкциях 24 февраля.

Источник также отметил, что "в рамках этого пункта будет дискуссия с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", который примет участие в заседании совета.

ЕС Украиан Россия
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