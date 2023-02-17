Белоруссия ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ограничило въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей и тягачей, сообщила пресс-служба Совмина республики.

"Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска "Козловичи" (белорусско-польский участок), "Привалка" и "Бенякони" (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица".

"Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский "Берестовица")", - говорится в сообщении.

Польша 10 февраля запретила движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне). После закрытия КПП "Бобровники", действовавшего для пропуска как легкового, так и грузового транспорта, на белорусско-польской границе функционируют еще два - один для грузового ("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта.

Литва также приняла меры по ограничению проезда с территории Белоруссии. Так, 15 февраля Литва уведомила белорусскую сторону о приостановке движения грузовых поездов из Белоруссии в Литву через пункт пропуска "Стасилос" (с белорусской стороны "Бенякони"). Движение ж/д составов, следующих из Белоруссии в Литву, сохранится через железнодорожный пограничный контрольно-пропускной пункт "Кена".

С 16 февраля Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что через неделю после закрытия Польшей КПП "Бобровники" очередь на выезд в ЕС через Литву выросла в 4,5 раза.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на белорусско-литовской границе действуют шесть пунктов пропуска для автотранспорта.

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг назвал действия Польши и Литвы провокацией и заявил, что Белоруссия примет ответные меры.