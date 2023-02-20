Польша ограничит движение в принимающем фуры пункте пропуска на границе с Белоруссией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Польша ограничит движение в единственном принимающем грузовые автомобили пункте пропуска Кукурыки на границе с Белоруссией, сообщил в понедельник белорусский Госпогранкомитет.

"Польское погранведомство проинформировало белорусскую сторону о том, что с 21:00 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки будет ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)", - говорится в сообщении.

"С 21:00 21 февраля грузовые авто, которые не зарегистрированы в перечисленных выше организациях и странах, не смогут пересекать польско-белорусскую границу. Для легкового транспорта остается только пункт пропуска Тересполь (с белорусской стороны – Брест)", - добавили там.

Как сообщалось, Польша 10 февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне). После закрытия КПП "Бобровники", действовавшего для пропуска как легкового, так и грузового транспорта, на белорусско-польской границе функционируют два - один для грузового ("Козловичи-Кукурыки"), другой для легкового ("Брест-Тересполь") транспорта.