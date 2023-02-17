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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Шольц призвал тщательно взвешивать решения по военной помощи Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу указал, что Берлин будет поддерживать Украину в военной сфере, но все решения должны быть взвешенными и осторожными.

"Я считаю, что нам следует тщательно взвешивать все последствия наших действий и тесно координировать все значимые шаги между союзниками", - сказал Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Канцлер ФРГ отметил, что "осторожность должна превалировать над поспешными решениями, а единство - над действиями в одиночку".

При этом он добавил, что "Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо".

Олаф Шольц Германия Украина
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