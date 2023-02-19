Блинкен призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности с заведующим канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом.

"Госсекретарь напрямую заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР в воздушном пространстве США, подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда больше не должны повторяться", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Блинкен в ходе встречи с Ван И "предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (для спецоперации на Украине - ИФ) или помощь в системном обходе санкций".

Госсекретарь также отметил, что США будут "безоговорочно отстаивать свои ценности и интересы", но при этом "не хотят конфликта с КНР и не стремятся к новой холодной войне".

Ранее Ван И заявил на Мюнхенской конференции, что в Китае расценивают как истеричное и абсурдное решение США сбить китайский аэростат и полагают, что Вашингтон таким способом отводит внимание от внутренних проблем в стране

Факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США и его уничтожение американскими военными вылились в дипломатический скандал между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный на начало февраля визит в Пекин, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином, несмотря на этот инцидент.

Китайская сторона, в свою очередь, заявляла, что аэростат, вопреки заявлениям Вашингтона, не был разведывательным и просила США не сбивать его.