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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Лукашенко потребовал создать группы народного ополчения при сельсоветах

В случае войны ополченцы смогут стать партизанами, объяснил он

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности поручил создать группы народного ополчения при каждом сельсовете республики. Об этом сообщает "БелТА".

Военная операция на Украине

"Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения - они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", - сказал президент.

Он объяснил, что народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны, в случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение.

"Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли", - сказал Лукашенко.

В июне 2022 года президент уже высказывал пожелание, чтобы в создаваемое в Белоруссии народное ополчение входили отряды от каждого сельсовета численностью по примерно полсотни человек.

27 мая глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что президент поручил создать в стране народное ополчение. По его словам, тогда количество защитников страны "увеличится в разы", и вовне все поймут, что "соваться" в Белоруссию не стоит.

В мае в Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска, призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных объектов.

На протяжении последнего года Лукашенко не раз говорил, что мобилизацию объявлять не планирует. Недавно он сказал, что Белоруссия вступит в войну, только если на ее территорию будет совершено нападение.

Белоруссия Александр Лукашенко Народное ополчение Виктор Хренин
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