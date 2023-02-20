Самолеты МЧС РФ доставили гуманитарную помощь в Сирию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставило пострадавшему от мощного землетрясения населению в Сирии еще более 56 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в понедельник.

"Два спецборта Ил-76 МЧС России доставили в Сирийскую республику гуманитарную помощь. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники МЧС в рамках гуманитарной миссии доставили в Сирию 336 тон помощи.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним афтершоки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По данным информагентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения превысило 41 тыс. человек. Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.