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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Самолеты МЧС РФ доставили гуманитарную помощь в Сирию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставило пострадавшему от мощного землетрясения населению в Сирии еще более 56 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в понедельник.

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"Два спецборта Ил-76 МЧС России доставили в Сирийскую республику гуманитарную помощь. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, одеяла, подушки и предметы личной гигиены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники МЧС в рамках гуманитарной миссии доставили в Сирию 336 тон помощи.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним афтершоки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По данным информагентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения превысило 41 тыс. человек. Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.

Хроника 06 – 20 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
МЧС РФ Сирия
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