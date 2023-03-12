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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Иран направил очередную партию гуманитарной помощи в Сирию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иран направил очередной самолет с 25 тоннами груза гуманитарной помощи в Сирию для пострадавших после февральского землетрясения, передает агентство Tasnim в воскресенье.

Самолет приземлился в аэропорту Алеппо, это уже 16-й по счету рейс с помощью, который Иран направил в Сирию. Сирийцы получили медикаменты, продукты питания и сухое молоко, одеяла.

Серия землетрясений в начале февраля привела к гибели более 52 тыс. человек в районах бедствия в Сирии и в Турции. Многие люди до сих пор остаются без крыши над головой и нуждаются в гуманитарной помощи.

Землетрясение в Турции

23
Сирия Иран
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