Иран направил очередную партию гуманитарной помощи в Сирию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иран направил очередной самолет с 25 тоннами груза гуманитарной помощи в Сирию для пострадавших после февральского землетрясения, передает агентство Tasnim в воскресенье.

Самолет приземлился в аэропорту Алеппо, это уже 16-й по счету рейс с помощью, который Иран направил в Сирию. Сирийцы получили медикаменты, продукты питания и сухое молоко, одеяла.

Серия землетрясений в начале февраля привела к гибели более 52 тыс. человек в районах бедствия в Сирии и в Турции. Многие люди до сих пор остаются без крыши над головой и нуждаются в гуманитарной помощи.