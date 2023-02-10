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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Российские военные доставили в Сирию 20 тонн гуманитарной помощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Сирию отправлена партия гуманитарной помощи весом более 20 тонн, сообщили в Минобороны РФ.

"В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолёт военно-транспортной авиацией ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны. Самолет Ил-76 ВТА доставил на аэродром Хмеймим более 20 тонн гуманитарной помощи", - сообщили в ведомстве.

В Сирию было направлено более 4,5 тонн продуктов питания (консервы, мука, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай, кофе, супы быстрого приготовления) и теплые одеяла.

"Доставленное продовольствие и одеяла при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон будут оперативно доставлены нуждающимся жителям", - сообщили военные.

Сирия Минобороны
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