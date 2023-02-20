Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тыс. человек

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 41 156 человек, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее сообщалось о 40 689 погибших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправился в южную провинцию Хатай, также пострадавшую от землетрясений. Оттуда он планирует направиться в провинцию Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.