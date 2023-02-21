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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

США намерены развивать с Арменией сотрудничество в сфере обороны

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Посол США в Армении Кристина Квин заявила о намерении Вашингтона расширять сотрудничество с Ереваном в сфере обороны. Она сказала об этом на церемонии вручения верительных грамот президенту Армении Ваагну Хачатуряну, сообщает президентская пресс-служба.

"Несмотря на то, что знаю о трудных, полных вызовов временах, считаю, что, работая вместе, мы сможем поднять Армению, наши двусторонние связи на лучший уровень. Рассчитываю на работу для расширения нашей совместной работы будь то в рамках Международного агентства развития (USAID), в сфере обороны или других областях, чтобы сделать все, чтобы укрепить наше сотрудничество", - сказала дипломат.

Квин также заявила о намерении содействовать усилиям по установлению мира в регионе Южного Кавказа.

20 февраля вопросы военно-технического сотрудничества обсудил министр обороны Армении Сурен Папикян с директором агентства сотрудничества в области обороны и безопасности министерства обороны США Джимом Харшем на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах на международном оборонном форуме "Idex and Navdex 2023".

США Армения Ваагн Хачатурян Кристина Квин USAID Сурен Папикян Пентагон
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