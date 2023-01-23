Алиев заявил Блинкену, что связывающая Карабах с Арменией дорога не заблокирована

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Согласно сообщению, "в ходе беседы госсекретарь США выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей на территории Азербайджана в Лачинском коридоре (связывает Карабах с Арменией - ИФ). Энтони Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил свою поддержку переговорам по мирному договору".

Президент Алиев, в свою очередь, отметил, как указано в сообщении, что на дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады, и подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по этой дороге пропущено около 980 транспортных средств, из них более 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 автомобилей Международного Комитета Красного Креста.

"В то же время президент Азербайджана подчеркнул, что посредством МККК в Армению доставлены около 90 больных, проживающих в Карабахе и нуждающихся в медицинской помощи. Президент Алиев заявил, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта азербайджанской стороной", - сообщает пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена. При этом на месторождениях должна быть обеспечена возможность проведения Азербайджаном постоянного мониторинга и инспекций. Кроме того, Алиев добавил, что мины, произведенные Арменией в 2021 году, были незаконно перевезены по Лачинской дороге.

Алиев также заявил о приверженности Баку мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Глава государства подчеркнул, что мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен содержать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов. Президент Алиев также отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне, будут обеспечиваться на основе Конституции и законов Азербайджана", - отмечается в сообщении.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, добавляет пресс-служба.

На прошлой неделе Блинкен провел телефонный разговор премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора и высказал готовность США вносить свой вклад в решение этой проблемы.