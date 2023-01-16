Президент Армении заявил, что Ереван в сентябре ждал военной помощи от России и ОДКБ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия и государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сентябре после агрессии Азербайджана против Армении должны были оказать Еревану военную помощь, также в стране ожидали политических заявлений, но ни того, ни другого пока не произошло, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

Он сказал это в Таллине на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Армяно-российские отношения находятся на стратегическом уровне, и Россия является гарантом безопасности Армении, но, к сожалению, в последнее время у нас возникли проблемы, особенно после событий 13 сентября. Сентябрьское нападение было совершено именно на территорию Армении, а Россия и ОДКБ должны были оказать военную помощь Армении. Азербайджан продвинулся до 7 км, по 5 км в разных местах, и это был тот случай, когда и члены ОДКБ, и Россия должны были оказать нам военную помощь", - заявил Хачатурян.

По о его словам, в Ереване также ожидали и политических заявлений.

"Ни того, ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие", - отметил президент Армении.

Он добавил, что Армения и Эстония, будучи небольшими странами, не могут обеспечить свою безопасность своими силами и нуждаются в поддержке международных организаций или отдельных стран. В связи с этим, по словам Хачатуряна, ожидания Армении "не полностью оправдались".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

На азербайджано-армянской границе 13-14 сентября прошлого года имели место боестолкновения между подразделениями Вооруженных сил Азербайджана и Армении. 19 сентября в Совбезе Армении заявили, что "в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Армении, применив крупнокалиберное оружие, артиллерию, ракетные системы, беспилотники". В руководстве Азербайджана обвинения в совершении агрессии называют необоснованными.