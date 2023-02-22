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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Китай пообещал в ближайшие дни представить план по украинскому урегулированию

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что план Китая по урегулированию на Украине будет представлен в ближайшие дни.

"Насколько я знаю, его обнародуют в течение нескольких дней",- сказал он журналистам в штаб-квартире ООН, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее The Wall Street Journal, со ссылкой на источники, писала о том, что в Пекине хотят играть более активную роль в урегулировании ситуации на Украине. Возможная встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным будет частью усилий, "направленных на проведение многосторонних мирных переговоров, и позволит Китаю вновь призвать к тому, чтобы не применять ядерные вооружения", - сообщала газета.

На прошлой неделе заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине и призывает Европу подумать, каким образом она может внести вклад в этот процесс.

По его словам, Китай в сложившейся ситуации "старается не подливать масла в огонь" и не стремится извлекать какую бы то ни было выгоду из создавшейся ситуации.

Дипломат напомнил, что в прошлом году были попытки найти мирное решение конфликта: прошли встречи делегаций РФ и Украины, однако в итоге успешно завершить работу не удалось. "У каких-то сил есть стратегические цели, которые простираются за пределы Украины", - предположил он.

Китай Украина Чжан Цзюнь
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