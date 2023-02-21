WSJ сообщила о планах Си Цзиньпина скоро посетить Москву

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в предстоящие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники WSJ отметили, что организация визита находится на ранней стадии, и точную его дату пока не определили. По их данным, эта поездка может состояться в апреле или начале мая.

В Пекине заявили, что хотят играть более активную роль в урегулировании ситуации на Украине, говорят источники издания. Встреча с Путиным будет частью усилий, направленных на проведение многосторонних мирных переговоров, и позволит Китаю вновь призвать к тому, чтобы не применять ядерные вооружения", - пишет газета.

21 февраля в Москве провели встречу секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И.

Патрушев на этих переговорах он назвал безусловным приоритетом внешней политики России курс на развитие стратегического партнерства с Китаем, отметил особую роль двусторонних отношений на фоне попыток Запада сдержать обе страны. Он также заверил Пекин в поддержке Москвы по вопросам Гонконга, Тайваня, Синьцзяна и Тибета.

Ван И 14-22 февраля совершает поездку во Францию, Италию, Венгрию и Россию.