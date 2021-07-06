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Пентагон запустит новый облачный проект вместо закрываемого JEDI

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США закрыло проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) и объявило о намерении запустить новый проект в этой сфере.

Десятилетний контакт объемом $10 млрд на реализацию JEDI, предусматривающего модернизацию технологической инфраструктуры министерства обороны за счет перемещения его IT-систем с физических серверов в "облако", в 2019 году получила Microsoft Corp.. Вслед за этим Amazon.com Inc., которая считалась главным претендентом на получение этого контракта, поскольку облачная платформа компании - Amazon Web Services (AWS) - уже используется ЦРУ и еще более 5 тыс. государственных агентств в США, подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона.

Судебный спор с Amazon существенно замедлил реализацию JEDI, который также подвергался критике со стороны некоторых законодателей, считавших, что Пентагону следует привлекать к участию в подобных проектах не одну компанию, а несколько.

Решение о закрытии JEDI в министерстве обороны США объяснили тем, что проект более не соответствует требованиям Пентагона, отметив, в частности, изменение его требований к облачным сервисам и прогресс в отрасли.

К новому облачному проекту Минобороны, названному Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), вероятно, получит доступ не только Microsoft, но и Amazon, и другие компании, пишет The Wall Street Journal.

Закрытие JEDI также будет означать дальнейшую отсрочку создания облачной инфраструктуры хранения данных Пентагона.

Акции Microsoft теряют в цене 0,4% на торгах во вторник, Amazon - прибавляют 3,6%.

Пентагон США Microsoft Amazon

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