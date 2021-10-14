Путин посчитал, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Создание блока AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания, подрывает региональную стабильность, считает президент РФ Владимир Путин.
Во время интервью телеканалу CNBC Путину был задан вопрос, озабочен ли он союзом AUKUS, создает ли он "потенциальную напряженность" и чревато ли это "новой холодной войной".
"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США - Великобритания - Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой - это хорошо, но дружить против кого-то - это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин.
При этом он выразил надежду, что "ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе".
Альянс AUKUS
В сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о создании военного альянса AUKUS. По заявлениям лидеров трех стран, он призван защитить их интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.
Первой инициативой в рамках нового альянса стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Из-за этого французская компания Naval Group лишилась контракта на создание подлодок для Австралии на $90 млрд, что привело к временному отзыву послов Франции из США и Канберры.