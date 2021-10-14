Путин посчитал, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Создание блока AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания, подрывает региональную стабильность, считает президент РФ Владимир Путин.

Во время интервью телеканалу CNBC Путину был задан вопрос, озабочен ли он союзом AUKUS, создает ли он "потенциальную напряженность" и чревато ли это "новой холодной войной".

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США - Великобритания - Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой - это хорошо, но дружить против кого-то - это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин.

При этом он выразил надежду, что "ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе".