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Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США, Великобритания и Австралия согласовали детали трехстороннего партнерства AUKUS еще на июньском саммите G7 в английском Корнуолле, при этом президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе этого. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Газета отмечает, что в заключении сделки участвовал бывший глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, несмотря на предупреждения, что подписание соглашения может ухудшить отношения Великобритании с Китаем и Францией.

Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания AUKUS, первой инициативой которого стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. В рамках альянса Австралии будут предоставлены технологии для строительства атомных подводных лодок. Это объявление положило конец сделке по поставкам подлодок стоимостью $37 млрд, которую Франция подписала с Австралией в 2016 году.

Новый альянс в области обороны и безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США заключили 16 сентября.

Эммануэль Макрон США Франция Австралия AUKUS Великобритания

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