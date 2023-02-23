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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Молдавия выйдет из ряда соглашений в рамках СНГ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ, заявил в четверг министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в эфире местного телеканала.

По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. "Есть соглашения, которые либо не подходят нам, либо уже не работают, либо не применяются, либо не во благо Молдавии", - сказал Попеску.

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Он напомнил, что Молдавия намерена присоединиться к ЕС, поэтому "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".

"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, несовместимых с нашими целями, продолжится. Проводится анализ необходимости многих соглашений, подписанных за время пребывания республики в составе СНГ. Этот список будет опубликован", - сказал Попеску, отметив, что только по линии МВД планируется выйти из порядка 20 соглашений.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания конфликта на Украине. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе".

Молдавия СНГ
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