Российских моряков с задержанного в Египте судна отпустили из тюрьмы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских моряков с теплохода Soya, задержанного в Египте осенью прошлого года из-за груза с трамадолом, отпущены из тюрьмы и возвращаются домой, сообщили "Интерфаксу" в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

"25 февраля наши моряки возвращаются домой, прилетят в Москву", - сказали РПСМ.

Экипаж судна Soya (Коморские острова), включая пятерых россиян и троих болгар, задержали 4 ноября 2022 года в египетском порту Александрия после того, как в трех выгруженных контейнерах были обнаружены 28 тонн препарата "Трамадол" - это опиоидный синтетический анальгетик.

По данным РПСМ, оператором Soya является турецкая компания Marine Inspektor Ltd, а в Египет судно пришло из турецкого порта Амбарли. В организации называли арест моряков чрезмерной мерой, так как ответственность за законность перевозки груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, а также судовладелец.

17 ноября трое российских членов экипажа вернулись в РФ. Под арестом оставались двое россиян - капитан и старпом, оба родом из Крыма. В конце января началось судебное разбирательство, срок содержания под стражей был продлен до середины марта.