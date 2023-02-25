США не зафиксировали поставок Китаем оружия России для спецоперации на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне пока не видят того, что Китай поставляет оружие России для поведения специальной военной операции на Украине.

"Я не ожидаю, мы этого еще не видели. Я не ожидаю серьезной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России", - сказал Байден в интервью телеканалу АВС News.

В ответ на вопрос ведущего о возможной реакции Вашингтона, если позиция Китая в этом вопросе изменится и Пекин "переступит черту", президент заявил: "Это была бы та же самая черта, которую перешли все остальные. Другими словами, мы ввели суровые санкции против всех, кто это сделал", - сказал Байден.

Он не стал уточнять, какие санкции могли бы ввести США, отметив: "Я позволю вам охарактеризовать, какими они были бы. Но мы бы ответили".

Тем не менее, Байден сказал, что он сообщил председателю КНР Си Цзиньпину в ходе беседы летом прошлого года, что около 600 американских компаний покинули Россию после начала СВО.

Президент, отвечая на просьбу ведущего оценить распространенный накануне Китаем план мирного урегулирования украинского кризиса заявил, что раз план приветствуется Россией, то "он не может быть хорошим".

"Я не видел в этом плане ничего, что было бы выгодно кому-либо, кроме России", - сказал лон.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай "активно думает" о предоставлении летальной помощи российским силам на Украине.

"Мы очень обеспокоены тем, что они думают об этом. До сих пор китайские компании оказывали нелетальную поддержку", - сказал Блинкен телеканалу ABC News.

По словам Блинкена, правительство США "поделилось большим количеством информации о том, что Китай сейчас рассматривает возможность предоставления летальной помощи, с другими странами, с союзниками и партнерами".

"Мы подумали, что действительно важно дать понять, что Китай смотрит на это. И то, что они слышат не только от нас, но и из многих других стран по всему миру, звучит так: "Не делайте этого".